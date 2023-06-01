◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京D）先発した森下は前回のヤクルト戦（21日に先発し7回1失点で2勝目）と比較すると、真っすぐの精度が悪かった。4失点した2回無死一塁、岸田を追い込みながら真っすぐが甘くなって右前打されるなど制球にばらつきがあった。この日を含め同じパターンでやられているように思う。森下が入団時に“ストレートでファウルにさせる”と言っていたのを思い出す。彼の真っすぐはス