◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）左手はフェイントだった。一瞬のマジックで、巨人・平山が広島の捕手・持丸をあざむいた。頭から猛然と突っ込み、タイミングは完全にアウト―に見えた。しかし、いったん突いた左手をタッチの寸前に引き、体を思い切りひねってミットをかわした。ベースから遠い右手で、本塁を払った。判定はアウト。しかし、映像は一連の動きを正確に捉えていた。阿部監督のリクエス