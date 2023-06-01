◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、「４番・三塁」で先発。２試合連続の２点適時打を放った。０―１で迎えた２死満塁のチャンスで先発ベヨのカウント２―０からの３球目、低めのシンカーをとらえ、左前にはじき返した。打球は左翼手の前でワンバウンド。２者が生還し、２―１と逆転した。