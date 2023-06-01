◇パ・リーグオリックス5―4ソフトバンク（2026年4月29日京セラD大阪）同点の8回から登板したオリックス・寺西が、中継ぎ転向後初白星を挙げた。先頭の周東に二塁打を浴びたが、栗原、近藤、牧原大の中軸をいずれも打ちとった。「栗原さんから三振を取れて、落ち着くことができた」6回には先発・田嶋が同点に追いつかれ、なおも2死三塁で救援した吉田が牧原大を投ゴロに仕留めてピンチ脱出。574日ぶりの登板で“1球