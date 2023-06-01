◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回２失点の好投で、両リーグトップタイの４勝目を挙げた。４月までに４勝は、球団新人では１５年の高木勇人以来、左腕では初の快挙だ。＊＊＊ドラフト１位ルーキーで、開幕投手を務めた竹丸が今季５度目の登板で６回を６安打２失点と粘り強い投球を見せた。これで開幕戦から〇●〇〇〇の５登板４勝１敗。巨人の新人投手では１５