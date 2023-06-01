女優で歌手の大竹しのぶ（68）が29日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。長男・二千翔さんからの母の日のプレゼントに期待した。今年の母の日は5月10日。リスナーからの、息子から母のプレゼントは何がいいかと電話が来たというメールを紹介。大竹は「母の日のプレゼントを息子から！ちゃんとお母さんの欲しい物を！」と感嘆。「さあ、どうなんでしょうね…うちはね。どうなんですかね？毎