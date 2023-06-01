◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京D）広島・持丸泰輝捕手（24）が29日、巨人戦でプロ初の長打となる適時二塁打を放った。0―4の5回2死一塁から左中間に運んで反撃の1点をたたきだす2試合連続タイムリーで敗戦の中、意地を見せた。7年目の今季に初安打を記録した苦労人は、目下8試合連続で先発マスクをかぶり、アピール継続中。正捕手不在の中、チャンスをものにする。持丸のバットは確実に上昇曲線を描いてい