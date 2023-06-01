◇パ・リーグオリックス5―4ソフトバンク（2026年4月29日京セラD大阪）今年のオリックスには、頼れる助っ人砲が君臨する。1点劣勢の8回無死二、三塁で、7番・シーモアが中堅へ逆転の2点適時打。試合を決める殊勲打に、力強く両手を叩いて喜びを表現した。「自分が思っている、いいスイングができている。いい仕事ができた」メジャーでセーブ王の実績もある右腕・オスナの2球目、高めつり球の直球に反応した。「実績が