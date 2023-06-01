◇セ・リーグ中日2―4DeNA（2026年4月29日バンテリンD）中日は両リーグ最多11度目の逆転負けで、連勝は4で止まった。先発したドラフト2位・桜井が踏ん張れなかった。2、5回と、いずれも援護を受けた直後に失点するなど6回2/3を6安打4失点で3敗目。「点を取ってもらった後に失点してしまったので申し訳ない」と悔やんだ。24日のヤクルト戦から始まったベンチの盛り塩の御利益も途切れ、借金10に逆戻り。井上監督は「毎