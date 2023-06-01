◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京D）広島のモンテロが代打起用に応えた。1点を返し3点差に迫った5回2死三塁から竹丸のチェンジアップを左前適時打。「チャンスで、何とかいい仕事ができた」。2試合連続のベンチスタートとなったが、好機で役割を果たした。今季代打では3打数3安打、4打点と成功率10割で抜群の勝負強さが光る。