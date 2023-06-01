◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京D）広島の常広が今季初登板で2三振を奪い1回無失点だった。2―4の8回に登板し先頭・増田陸に与えた四球から1死二塁のピンチを招いたが、最速151キロを計測した直球中心の攻めで後続を抑えた。「ゼロで終わることが大事。また（結果を）積み重ねられたらと思う」。春季キャンプから救援に専念する右腕は、新境地開拓で1軍定着を目指す。