3歳ダート3冠初戦のJpn1「第71回羽田盃」が29日、大井競馬場で行われた。3番人気フィンガー（牡＝田中博、父ガンランナー）が積極的な運びで逃げ切り、G1級初勝利を挙げた。次は東京ダービー（6月10日、大井）で2冠獲りを目指す。乾坤一擲（けんこんいってき）の快走。果敢にハナを切ったフィンガーが先頭でゴールを駆け抜けた。検量室前に引き揚げてくると、戸崎が愛馬の首筋を優しくなでる。殊勲の鞍上は「先生とレース前に