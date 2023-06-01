現地時間４月29日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、ラ・リーガのアトレティコ・マドリーとプレミアリーグのアーセナルが、前者のホームで対戦している。立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、相手に囲まれながらも強烈なミドルシュートを放つ。しかしGKラヤの好セーブに阻まれた。さらに29分には左からのルッジェーリの