【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』のスペシャルサポーターに、ちゃんみなが就任することが発表された。青山剛昌が描き下ろした今回のチャリTシャツを飾る『名探偵コナン』愛を公言する彼女が、そのチャリTシャツを盛り上げるべくスペシャルサポーターを務める。 ■チャリTシャツのデザインは、2年連続で青山剛昌が担当 放送49