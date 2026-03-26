【漫画】『子ども会の役員が再び回ってきた話』【漫画】本エピソードを読む自治会のなかにある子ども会。子どものためとはいえ、親の負担は決して小さくない。自身に起きた子ども会での壮絶な体験を赤裸々に描いたのが、新庄アキラ(@shinjo_akira)さんの漫画『子ども会の役員が再び回ってきた話』だ。『子ども会の役員が再び回ってきた話』03『子ども会の役員が再び回ってきた話』04『子ども会の役員が再び回ってきた話』07『子ど