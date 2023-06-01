2026年4月29日、シンガポールメディアの聯合早報は英フィナンシャル・タイムズ（FT）の報道として、中国が5月に航空燃料、ガソリン、ディーゼル油の輸出を再開する準備を整え、国有石油大手が出荷に向けて輸出許可を申請したと報じた。記事はロイター通信を引用し、中国の輸出方針に詳しい関係者の話として、中国政府が航空燃料の在庫が危機的な低水準にあるアジア諸国への供給を主眼に置いていると伝えた。そして、米ブルームバー