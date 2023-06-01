きのう未明、群馬県渋川市の国道でバイクに乗っていてシカと衝突し転倒したとみられる男性が走ってきた車にひき逃げされる事件があり、警察は車を運転していた61歳の女を逮捕しました。男性は、その後死亡しています。警察によりますと、きのう午前1時半ごろ渋川市の国道でバイクを運転中にシカと衝突し転倒したとみられる高崎市の野口正己さんが走ってきた2台の車に次々にひかれたということです。野口さんは病院で死亡が確認され