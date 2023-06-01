◇陸上織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）女子100メートル障害決勝は田中佑美（27＝富士通）が13秒03で優勝した。福部真子（30＝日本建設工業）が2位、中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が4位。男子110メートル障害決勝は泉谷駿介（26＝住友電工）が13秒38で制した。100メートル決勝では、男子は山本匠真（23＝広島大大学院）が10秒37、女子は君嶋愛梨沙（30＝土木管理総合）が11秒72で優勝した。