延命治療を望むのか、また、それを行う場合いつまで続けるか。誰にとっても重大な選択だ。高齢化が進んだ今、一人ひとりが最期にどのような治療を受けたいかを日頃から考え、周囲と意思を共有することが必要になっている。日本集中治療医学会など４学会が、延命治療に関する指針を近く改定する。延命治療を終えるかどうかを判断する場合の手順を、丁寧に示すものだ。延命治療の中止を巡っては、かつて医師が殺人容疑で警察