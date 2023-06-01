◇陸上織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）男子110メートル障害決勝は泉谷駿介（26＝住友電工）が13秒38で制した。前日本記録保持者の泉谷が今季初戦を制した。決勝は若手のホープでもある古賀ジェレミー（順大）に0秒02差で競り勝ち「修正点はあるけど、しっかりと勝ち切れたのは良かった」と笑みを浮かべた。昨年9月の世界選手権は準決勝で転倒。今季はコーチを変更して臨んでおり「2、3年後