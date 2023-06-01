東日本大震災以降、１４年ぶりに首都圏に原子力発電所の電力が届いた。イラン情勢の混乱が続く中、電力の安定供給に果たす役割は大きい。東京電力は、新潟県の柏崎刈羽原発６号機の営業運転を４月１６日から始めた。福島第一原発の事故後、東電が本格的に原発を稼働させるのは初めてとなる。６号機は新潟県の同意を得て、１月に再稼働したが、機器の不具合などトラブルが相次いだ。このため２月２６日に予定していた営業運転