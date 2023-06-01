元Ｋ−１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、格闘技史に残る有終の美を飾った。格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）で?破壊神?ことロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）を相手に引退試合に臨み５ラウンド（Ｒ）２分２２秒でＴＫＯ勝利。昨年に敗れた宿敵にリベンジを果たした。武尊が抱えていた悲壮な覚悟とは…。そして気になる引退後の進路にも注目した。武尊はロッタンと昨年３月