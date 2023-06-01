「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第13節が29日に行われ、J2新潟は敵地で富山に0―2で完敗を喫し、今季初の3連勝はならなかった。前半38分に先制を許すと、後半32分にも失点。攻撃はシュート4本に終わるなど、不完全燃焼に終わった。順位は4位のまま。次節は中3日で、5月3日にホームで讃岐と対戦する。同じ北信越を本拠とするチームに再び敗れた。ホームながら前半だけで3失点して2―3で負けた3月20日の前回対戦に続き、また