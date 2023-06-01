【ニューヨーク共同】29日の米原油先物相場は3日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しの終値が前日比6.95ドル高の1バレル＝106.88ドルで取引を終えた。終値としては約3週間ぶりの高値を付けた。