２０２７年度に実施する教員採用の１次（筆記）試験について、全国の教育委員会の７割にあたる５１教委が共通問題を導入することがわかった。来年５〜７月の指定された３日間に試験を共同実施する。各教委の業務負担を軽減することで、より人物重視の選抜とし、優秀な人材獲得につなげる狙いがある。３０日に開かれる中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）の専門部会で、共同実施に参加する５１教委が公表される。教員採用