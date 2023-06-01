ヘンケルジャパンの「サイオスヘアコンシーラー」なにかと新しい出会いが増える季節。自宅で手軽に白髪対策ができる商品は効果の持続期間、染め方・隠し方の好みに応じてさまざまなタイプがある。ブラシでしっかり染めるヘアカラー、洗髪感覚のカラートリートメント、外出の際に一時的にカバーするコンシーラーなどが代表的だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）ホーユー（名古屋市）は4月に「ビゲンリピカラー」を発売した。