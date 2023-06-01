【香港共同】香港政府は30日、バスやトラックなどの商用車に使う軽油の購入補助金の支給を始めた。1リットル当たり3香港ドル（約60円）を支払う。香港では中東情勢緊迫化による原油高騰で世界一高いとされるガソリンや軽油の価格がさらに上昇しており、バスなどの事業者を支援する。期間は6月29日までの2カ月間。約18億香港ドルの支出を見込む。香港島の給油所では今月29日、軽油1リットルが昨年末に比べ約170円高い36.77香港