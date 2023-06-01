左アキレス腱断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２９日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で、屋外での歩行を再開した。外野のポール間を２往復。約２５分ほど汗を流した後は、残留練習に参加したチームメートの動きを見つめる場面もあった。石井は昨季、世界記録かつＮＰＢ記録の５０試合連続無失点を達成。しかし、今春キャンプ中の２月１１日に行われた紅白戦（宜野座）で本塁のカバーへ入った