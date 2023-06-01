日本テレビは8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）のスペシャルサポーターをラッパー・ちゃんみな（27）が務めると29日、発表した。また、「名探偵コナン」などで知られる漫画家の青山剛昌氏（62）が昨年に続いて「チャリTシャツ」のデザインを担当することも発表した。49回目を迎える今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。1児の母でもあるちゃんみなが番組の