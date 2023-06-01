ボクシングの元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）との大一番を控えるなか、?幻のビッグマッチ?の詳細が判明した。メキシコの専門メディア「ＩＺＱＵＩＥＲＤＡＺＯ」は「ロバート・ガルシアが?バム?対中谷戦の合意が成立していた事実と、実現しなかった理由を明かす」と題する記事を掲載。世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリ