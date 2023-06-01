歌手でタレントの、あのが５月１日に放送開始される情報システム事業・アマノの新ＣＭ「ＡＭＡＮＯのうた編」に出演する。同ＣＭでは、「時間と空気の会社」という企業メッセージを音楽とシンプルな映像で表現。空や風を感じさせる開放的な空間を舞台に、思わず口ずさみたくなるような替え歌を軸に展開される。同社のＣＭシリーズの出演は３年目に突入。「今年も新ＣＭに出演させていただきました。これまでとは違ったイメー