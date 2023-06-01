◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズプロアマ戦（２９日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）２０１７年大会覇者の宮里優作（大和ハウス工業）はプロアマ戦で１８ホールを回り、３０日の開幕に備えた。前週の前沢杯は３打差８位で迎えた最終日に７１と伸ばしきれず、１５位で大会を終えた。「優勝争いに絡んだのか絡んでいないのか、ちょっと微妙な位置で終わってしまった」と苦笑いを浮かべつつ「あれ