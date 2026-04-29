1981年、ホンダは400ccネイキッドスポーツに革命をもたらす一台を世に送り出しました。空冷4ストDOHC並列4気筒（4バルブ／シリンダー）、排気量399cc、圧縮比9.8:1。最高出力48ps／11,000rpm、最大トルク3.4kgf·m／9,000rpmという当時最強のスペックが生み出す加速は鋭く、切れ味のあるハンドリングと相まって、ライダーを熱狂させました。トリコロールカラーを纏い、若者たちをトリコにした「