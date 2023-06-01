左脇腹の違和感で出遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手（２８）が、５月１日にも１軍に合流する見込みであることが２９日、分かった。この日はファーム交流戦・広島戦（カーミニーク）に「４番・一塁」で出場し、１号ソロを含む４打数３安打１打点と活躍。３０日に行われる同戦にも出場して最終確認を行い、問題がなければ１軍昇格となる模様だ。直近１０試合で７勝３敗と勢いに乗るチームにさらなる追い風が吹くことにな