オリックスは２９日、育成の宜保翔内野手（２５）を支配下選手として登録することを発表した。今季は、７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の２５年ドラフト６位・石川ケニー投手＝米ジョージア大＝を除き、支配下選手６５人でスタート。ここに宜保が加わり、現時点で６６人となった。２５歳の宜保はＫＢＣ未来沖縄から１８年のドラフト５位で入団。２３年は６２試合で打率２割７分９厘と、リーグ３