◆パ・リーグオリックス５―４ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックスがソフトバンクに逆転勝ちし、貯金を今季最多タイの「７」とした。１点を追う８回、４番手・オスナに襲いかかった。先頭の森友が右前へ運ぶと、中川が左翼線二塁打でつなぎ無死二、三塁のチャンスをつくる。続くシーモアが逆転の中前２点打を放ち、試合をひっくり返した。岸田監督は「いやー、本当にハラハラする試合でしたね。最後、決めて