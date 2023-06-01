日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」 （８月２９日、３０日）のチャリＴシャツデザインは昨年に続き、 今年テレビアニメ３０周年を迎える「名探偵コナン」を生み出した漫画家の青山剛昌さんに決まり、デザインが３０日、公開された。同一のキャラクター、同一の作者が２年連続でチャリＴシャツをデザインするのは、「２４時間テレビ」で初めての試み。 「２４時間テレビ」の今年のテーマは「わたしの家族