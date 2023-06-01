◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日は２点を追う９回１死一、三塁で、代走・尾田の痛恨の二盗失敗により同点の走者が消えた。セーフの確信を持って狙う場面。「走るべきでなかった」と反省した。元々のチーム編成に加え、故障者続出で走力の高い選手が不足。井上一樹監督は「走り屋の選手が少ないので、彼（尾田）が」と期待しているが「こちらも指示を明確に」と悔やんだ。再び借金１０