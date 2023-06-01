◆ＷＥリーグクラシエ杯決勝日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）日テレ東京Ｖが大宮との激闘を制して、クラシエ杯初優勝を飾った。２―２から突入したＰＫ戦を３―１で制して、今季初タイトル。２７日に今季限りでの現役引退を表明した２０１１年女子Ｗ杯優勝メンバーの日テレ東京Ｖ・ＤＦ岩清水梓（３９）は延長後半９分から出場。ＰＫ戦