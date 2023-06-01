男子ゴルフの中日クラウンズは３０日から４日間、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ（６５５７ヤード、パー７０）で行われる。今季は米下部ツアーが主戦場で日本ツアー初参戦の石川遼（３４）＝カシオ＝が２９日、プロアマ戦に出場。昨年１２月に７８歳で死去した尾崎将司さんが１９９５年からの３連覇を含む５勝を挙げた大会へ、思いを新たにした。ジャンボ尾崎さんの偉業をたたえるメモリアルボードに、視線を送った。「いいゴルフをし