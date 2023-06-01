卓球の世界選手権団体戦は２８日にロンドンで開幕した。日本は決勝トーナメントのシードを決める５月２日のリーグ戦から登場。１２年ロンドン五輪女子団体銀メダルでスポーツ報知評論家の平野早矢香さん（４１）が女子は５５年ぶり、男子は５７年ぶりの頂点を目指す日本代表の戦いを占った。××××【女子】前回２４年釜山大会からガラッとメンバーが変わりましたが、左利きの早田選手、長崎選手、右利きの張本