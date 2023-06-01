◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）阪神・藤川球児監督（４５）の選手起用が的中した。プロ初スタメンに抜てきしたドラフト３位・岡城快生外野手（２２）が初安打となる決勝二塁打。投げては高橋遥人投手（３０）が無四球の３安打完封。負傷者が続出する苦境で、投打の救世主が首位返り咲きへ導いた。阪神がチーム力の問われた一戦を制した。中野の代役で２番に抜てきされたドラ３・岡城が、プロ初安打