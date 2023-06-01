女優で歌手の大竹しのぶ（68）が29日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。リスナーから寄せられたメールで、小学校の教科書に「昭和時代」という単語が載っていると知らされショックを受けていた。大竹は「え〜ショック！」と言い「そうか。私たちの青春時代のことを勉強するんですね。なんか自分が年取った感じが…、年取っているんだけど、年取った感じがする。明治時代、大正時代、昭和時代