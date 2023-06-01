タレントのあのが出演するアマノの新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日から地上波テレビと公式YouTubeで放映される。シリーズ3年目にして、あのは初の歌唱に挑戦し、“替え歌”を通じて企業メッセージを表現する。【メイキング動画】真剣な表情も…初の歌唱に挑戦するあの本作は「時間と空気の会社」というメッセージを、思わず口ずさみたくなる楽曲とシンプルな映像で伝える内容。舞台は空や風を感じさせる開放的な空間で、あの