3人組ガールズバンド、SILENT SIRENが今月発売の6年ぶりフルアルバム「TRIANGLE」をひっさげ、5月1日から国内16都市をめぐる全国ツアーを開催する。2月に第1子妊娠を明かし、当面のライブ活動休止を発表しているキーボードの黒坂優香子（ゆかるん、36）を欠く中、サポートメンバーらの力も借り、唯一無二の“サイサイ”パワーを示そうとしている。活動丸16年に合わせた全16公演。メンバーを欠いてめぐるのは初で、ボーカル兼ギター