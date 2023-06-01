タレントあのが初めてCMで歌唱する。パーキングシステム事業などを手がける「アマノ」の新CM「AMANOのうた」編でCMシリーズ3年目にして新たな一面を見せる。放映は5月1日から。撮影について「大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです」と振り返った。そして「これまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたらうれしい。CM