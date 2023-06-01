◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが思わぬ形で同点に追いついた。１点を追う２回２死二塁のコールの打球は平凡なショートフライ。相手ロペスも捕球体勢に入ったが、強烈な日差しに視界が遮られ落球。球場がどよめき、二走マンシーが一気に本塁に生還し、同点に追いついた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連