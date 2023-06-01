NY株式29日（NY時間15:20）（日本時間04:20） ダウ平均48881.47（-260.46-0.53%） ナスダック24680.51（+16.26+0.07%） CME日経平均先物58885（大証終比：-1135-1.93%） 欧州株式29日終値 英FT100 10213.11（-119.68-1.16%） 独DAX 23954.56（-63.70-0.27%） 仏CAC40 8072.13（-31.96-0.39%） 米国債利回り 2年債 3.924（+0.088） 10年債 4.402（+0.056） 30年債 4.97