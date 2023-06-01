ガールズケイリンは第2の成長期に入っている。直近3年のガールズの売り上げは23年度700億527万円、24年度828億6840万円、25年度998億2000万円。25年度は前年度比120％超えで男子も含めた伸び率よりも高い数字だ。また、今月24〜26日に松戸で行われたオールガールズクラシックでは3日間で2万人超が訪れ大盛況。売り上げは目標未達となったが、明らかに同場で行われた第1回とは比べものにならないにぎわいがあった。ここからもう