ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は29日の5日目10〜12Rで準優勝戦が争われ、30日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。準優3個レースは10R高倉2着、11R永田啓二4着、12R西山貴浩2着（不良航法で賞典除外。3着の川上が繰り上がり）と1号艇トリオが思わぬ苦戦。そんな中、予選4位で準優10Rを制した松田大に優勝戦1号艇が巡ってきた。このツキは見逃さない。イン豪快ターンで先行態勢を築く。3月9日の